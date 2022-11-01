“Cumhuriyetin Güçlü Türk Kadınları” organizasyonu yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 4 Lions Kulübü’nün düzenlediği “Cumhuriyetin Güçlü Türk Kadınları“ sloganıyla yapılan Futbol Kadınlar maçları yapıldı. Yonpaş Dumlupınar Antrenman Sahası’nda yapılan etkinlikte Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol takımı, Yonpaş Dumlupınar Kadın Futbol takım, Mormenekşe Kadın Futbol takımı, 1461 İskele Trabzon Kadın Futbol takımları yer aldı.

Dostluk ve centilmenlik ön planda oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 4 Lions Kulübünün düzenlediği “Cumhuriyetin Güçlü Türk Kadınları“ sloganıyla yapılan Futbol Kadınlar maçlarında ilk olarak Mormenekşe kadın futbol takımı ile 1461 İskele Trabzon kadın futbol takımı, sonrasında ise Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol takımı ile Yonpaş Dumlupınar Kadın futbol takımları dostluk maçlarında karşı karşıya geldi. Her iki karşılaşmada çekişmeli ve güzel mücadelelerin olduğu maçlarda dostluk ve centilmenlik ön planda tutulması katılımcıları oldukça mutlu ve memnun etti.

Fark yarattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle “Cumhuriyetin Güçlü Türk Kadınları“ sloganıyla yapılan etkinlikte geleceğin Kadınlarına ışık tutacaklarını gösteren önemli bir mesaj verilen organizasyona, Mağusa Kale Lions, Mağusa Destemona Lions, Mağusa Ravelin ve İskele Sahil Lionsların katkılarıyla, düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk içerikli bir etkinlik olarak fark yarattı.

Ödül töreni yapıldı

Günün anlam ve önemi adına yapılan dostluk maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde etkinliğe katılan sporculara katılım belgesi, takımların antrenörleri Mormenekşe’den Halil Erdoğuş, 1461 İskele Trabzon’dan Zafer Kuş, Yonpaş Dumlupınar’dan Emrah Kaçmaz ve Mağusa Spor Akademisi’nden Şerife Ogan’a, basın sorumlusu Ahmet Ogan’a, spor direktörü Okan Erdoğdu’ya plaketleri, karşılaşmaları yöneten hakem Süleyman Rebge’ye, Yonpaş Dumlupınar antrenman sahayı paylaşan Dumlupınar altyapılar Koordinatörü Mehmet Emin Zaim teşekkür belgelerini Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln. Ayşe Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln. Zekiye Kaya, Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı, Ln.Esin Oza, Mağusa Desdemona Lions Kulübü başkanı Ln. Denise Hüseyinoğluları, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, tarafından verildi.

Erdoğdu: “Organizasyon büyük bir heyecan ve mücadeleyle tamamlandı”

Mağusa Lionslarının Spor Direktörü Okan Erdoğdu sorumluluğunda düzenlenen etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, bu organizasyonla Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı’nda Kadınlarımızın gücünü ön plana koymasında etkilenerek etkinliğin sloganı olan “Cumhuriyetin Güçlü Türk kadınları” organizasyon büyük bir heyecan ve mücadeleyle tamamlandığını, başta katkı koyan ve emek gösteren Kadınlarımız ve kızlarımıza teşekkürü etti.