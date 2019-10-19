AmerikaDünya

Cumhuriyetçilerin ABD Senatosu’ndaki lideri McConnell: Suriye’den asker çekmek büyük bir stratejik hata

19 Ekim 2019
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’daki lideri Mitch McConnell, Suriye’deki Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin büyük bir stratejik hata olduğunu söyledi. McConnell, “ABD’nin çekilmesi ve bölgede Türklerle Kürtler arasında silahlı çatışmaların artması ülkemiz için stratejik bir kabus yaratıyor” dedi.

Mitch McConnell, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, Donald Trump’ın adını doğrudan zikretmeden, ABD Başkanı’nın aldığı Suriye’den çekilme kararının, Washington’un düşmanlarını güçlendireceğini belirtti.

McConnell, “Bu karar ABD’nin ittifaklarını zayıflatacak. Amerikalılar daha az güvende olacak” dedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’daki lideri ayrıca ABD’nin askerlerini çekmesi sonucu Rusya ve İran’ın bölgede nüfuzlarını artıracaklarını vuyrguladı.

ABD’de Başkan Trump’ı eleştiren çevreler onu, “Suriye’de IŞİD’le savaşan Kürtleri terk etmekle” suçluyor.

Trump ise kararıyla “binlerce kişinin hayatını kurtardığını” söylüyor.

Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Trump’ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden.

Senatör Graham ‘etnik temizlik’ ifadesini kullandı

Daha önce de Cumhuriyetçi Parti’nin bir diğer etkili ismi Senatör Lindsey Graham, Başkan Trump’ı eleştirmiş ve “Tampon bölge Kürtler için kabul edilebilir bir şey ama yüz binlerce kişi işgal sonucu yerlerinden ediliyor. Bu bir güvenli bölge değildir. Etnik temizliktir” demişti.

Trump: Türkiye ile aramız çok çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma akşamı bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

Erdoğan: Ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum

Etiketler

İlgili Makaleler

İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB’yle varılan anlaşma var

19 Ekim 2019

Rusya’da baraj çöktü: 13 ölü, 15 kişi kayıp

19 Ekim 2019

Bilim insanları, ‘Fırtına Depremleri’ adında yeni bir doğa olayı keşfetti

19 Ekim 2019

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını paylaştı: Terörizmi yen

19 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı