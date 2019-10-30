Cumhuriyet yazarı Balbay, Akıncı’nın düşüncelerini köşesine taşıdı

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılması ve bu bütünlük içinde Türkiye’nin sınırlarına yönelik hiçbir tehdidin kalmamasının öneminin altını çizdiği, Suriye topraklarında bunun güvencesinin bizzat Suriye’nin kendisinin olduğunu belirttiği açıklamasının benzeri, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay tarafından da köşesine taşındı.

Balbay, “Suriye’de güvenli bölge değil, güvenli ülke lazım!” başlıklı yazısında, Türkiye’nin “güvenli gölge” olmasını istediği alanda gerçekten güvenli bir bölge kurulsa bile, aşağısının “güvensiz bölge” olacağını kaydetti. Balbay köşe yazısında “Kılavuzu ABD olanın ne ülkesi ne çevresi huzur bulur. Türkiye’nin “güvenli gölge” olmasını istediği alanda gerçekten güvenli bir bölge kurulsa bile, aşağısının “güvensiz bölge” olduğunu biz de kabul ediyoruz demektir. Bu durumda teröristlerin güvenli bölgeden güvensiz bölgeye geçmesiyle mücadele başarıya mı ulaşmış olacak? Irak’ta 36. paralel vardı, şimdi Suriye’de 37. paralel! Suriye’de Türkiye’nin yararı güvenli bölge değil, güvenli ülkedir. Bugün için uzak hedef gibi görünse de bunu isteyerek yol çizmeliyiz. Aksi halde terörle mücadelemiz, sepete su doldurmak olacak!” dedi

Cumhurbaşkanı Akıncı, 24 Ekim tarihli açıklamasında “Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilerek güçlenmesi kalıcı barış ve huzur için gereklidir düşüncesindeyim. Daha önce de söylediğim gibi Suriye’den başlayarak Türkiye’nin tüm bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinin düzelmesi, AB ile yaşanan sorunların giderilmesi en büyük temennimdir. İlişkileri güçlü olan bir Türkiye, Kıbrıs Türk halkı için de önem taşımaktadır” demişti.