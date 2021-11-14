Cumhuriyet Meclisi ile TBMM Milletvekilleri sahada buluştu

KKTC’nin kuruluşunun 38.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Futbol takımı karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki mücadelenin açılış seremonisine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye ve KKTC’den milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer katıldı.

TATAR: DOSTLUK KAZANSIN

Cumhurbaşkanı Tatar, maç öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen misafirlere “Hoş geldiniz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada, böylesine güzel bir futbol karşılaşmasını izlemek için orada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek dostluğun ve kardeşliğin kazanmasını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin her zaman yanında olduğunu bütün dünyanın bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Böylesine güzel bir dostluk karşılaşmasıyla KKTC gençliğine uygulanan ambargoların ne kadar anlamsız, çağ dışı ve insanlığa aykırı olduğunun cevabını hep birlikte bu akşam burada veriyoruz. KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. KKTC halkı bütün güzellikleri hak etmektedir. Bu maçta dostluk kazansın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

SENNAROĞLU: GELENEKSEL HALE GELMELİ

Meclis Başkanı Sennaroğlu, TBMM’den gelen milletvekili heyetini selamlayarak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında iki ülkenin meclisleri arasındaki müsabakanın geleneksel hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Sennaroğlu, “Arzum odur ki ileriki yıllarda diğer dost ve komşu ülke parlamento takımları da burada olsun. Bu maç dünyaya verilen bir mesajdır. Spor ambargolarını kabul etmediğimizi, Kıbrıs Türkünün bu haksızlığı hazmetmediğini herkes bilmelidir.” ifadelerini kullandı.

SUCUOĞLU BAŞARILAR DİLEDİ

Başbakan Sucuoğlu da sahada ter dökeceklere başarılar dileyerek, maçın sonunda dostluğun kazanması temennisinde bulundu.

Dostluk karşılaşmasını KKTC Cumhuriyet Meclisi 4-2 kazandı.