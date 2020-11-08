Kıbrıs

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

8 Kasım 2020
Meclis





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen genel kurulda, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın  sunduğu  Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesi gerçekleştirilecek.

Yazılı  ve sözlü soruların da ele alınacağı genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.







Etiketler
8 Kasım 2020

Başa dön tuşu