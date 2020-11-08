Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen genel kurulda, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunduğu Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesi gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü soruların da ele alınacağı genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.