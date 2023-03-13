Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 12.30’da toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde; Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hal Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.’e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Meclis’te onaya sunuş işlemleri…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantısının ilk bölümünde bazı onaya sunuş işlemelri yapıldı. Onaya sunuşlarda, Danışma Kurulu’nun Meclis’in bugünkü birleşimine yönelik kararı bilgiye sunuldu. Buna göre Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 27 Mart tarihinde görüşülmesi kararı onaylandı. Şehit Aileleri ve Malulleri Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.’e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Birleştirilmiş Hal Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.