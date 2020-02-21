Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Plan ve Bütçe Komitesi üyeleri Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Plan ve Bütçe Komitesi üyeleri, Ankara temasları kapsamında bu sabah Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

Başkan Vekili Fikri Toros, önce Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.

Toros deftere şunları yazdı:

‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm zorluklara rağmen demokratik, özgürlükçü ve katılımcı devlet yapısıyla yaşamakta ve kalkınmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı, ” Yurtta Sulh Cihanda Sulh ” başta olmak üzere tüm ilke ve inkilaplarınıza bağlı kalarak, Kıbrıs’ta ve dünyada kalıcı barışa olan inancını da korumaktadır.’