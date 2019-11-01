Kıbrıs

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

1 Kasım 2019

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün toplandı ve gündeminde bulunan dört adet Ombudsman raporunu görüşerek, bir tanesini karara bağladı.

Komite ayrıca gündeminde yer alan diğer Ombudsman raporları için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararı aldı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Canaltay başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner  katıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak ise, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ve Çevre Koruma Dairesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.



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