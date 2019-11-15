Cumhuriyet için koştular

8 KATEGORİDE YARIŞTILAR: Geleneksel KKTC Cumhuriyet Yol Koşusu yarışlarında küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerin hem kız hem erkek takımları mücadele etti. Yarışlar kategorilere göre 800 metre, 1000 metre, 1500 metre, 2000 metre, 3000 metre ve 8000 metre mesafelerinde Girne-Lefkoşa Yolu ile Atatürk Stadı arasında gerçekleşti

Ahmet ÖZSOY

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen “KKTC Cumhuriyet Yol Koşusu” dün yapıldı.

Yarışlar kızlar ve erkeler olmak üzere küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerden oluşan 4 ayrı yaş klasmanında toplam 8 kategoride farklı mesafelerde yapıldı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefkoşa Atatürk Stadı arasındaki parkurda koşulurken büyükler kategorisi ise Girne-Lefkoşa Yolu ile Atatürk Stadı arasında gerçekleşti.

Küçük kızlar 800 metre yarışında Özgürlük İlkokulu’ndan Naime Nur Tak, küçük erkekler 1000 metrede Yakın Doğu İlkokulu’ndan Mehmet Akif Öztürk, yıldız kızlar 1500 metrede Şehit Turgut Ortaokulu’ndan Melek Kara, yıldız erkekler 2000 metrede Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan İsmail Volga Aslan, genç kızlar 2000 metrede The American Future College’inden Işıl Kıran, genç erkekler 3000 metrede Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden İbrahim Safa, kadınlar 8000 metrede Mine Devrim ve büyük erkekler 8000 metrede Hakan Tazegül birinci oldular.

6 kişiden oluşan ve en iyi 4 derecenin baz alındığı takımsal klasmanda ise küçük kızlarda Levent Primary Schools, küçük erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu, yıldız kızlarda The American Future College, yıldız erkeklerde Yakın Doğu Koleji, genç kızlarda The American Future College, genç erkeklerde Anafartalar Lisesi ve büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şampiyonluğa ulaştı.

Yarış sonunda yine Atatürk Stadyumu’ndan düzenlenen törenlerle dereceye girenlere kupa ve madalyaları Atletizm Federasyonu yetkilileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

TAKIM SONUÇLARI

Küçük Kızlar – 800 Metre

1.Levent Primary Schools 32 Puan

2.Yakın Doğu İlkokulu 32 Puan

3.Özgürlük İlkokulu 49 Puan

Küçük Erkekler – 1000 Metre

1.Yakın Doğu İlkokulu 24 Puan

2.Levent Primary Schools 37 Puan

3.Necat British College 42 Puan

Yıldız Kızlar – 1500 Metre

1.The American Future College 29 Puan

2.Şehit Turgut Ortaokulu 45 Puan

3.Yakın Doğu Koleji 45 Puan

Yıldız Erkekler – 2000 Metre

1.Yakın Doğu Koleji 22 Puan

2.Anafartalar Lisesi 28 Puan

3.Bekirpaşa Lisesi 60 Puan

Genç Kızlar – 2000 Metre

1.The American Future College 12 Puan

2.Lefkoşa Türk Lisesi 46 Puan

3.Bekirpaşa Lisesi 47 Puan

Genç Erkekler – 3000 Metre

1.Anafartalar Lisesi 28 Puan

2.Yakın Doğu Koleji 31 Puan

3.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 50 Puan

Büyük Erkekler – 8000 Metre

1.Güvenlik K.K. 10 Puan

2.K.T.K. Alayı 46 Puan

3.28.Mknz.Tümeni 58 Puan

FERDİ SONUÇLAR

Küçük Kızlar – 800 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.Naime Nur Tak Özgürlük İlkokulu 3:01

2.Deniz Şan Yakın Doğu İlkokulu 3:07

3.Masal Sarıca Necat British College 3:08

Küçük Erkek – 1000 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.Mehmet Akif Öztürk Yakın Doğu İlkokulu 3:48

2.Savaç Güleç Alasya İlkokulu 3:50

3.Baran Kutsay Yakın Doğu İlkokulu 3:54

Yıldız Kızlar – 1500 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.Melek Kara Şehit Turgut Ortaokulu 5:55

2.Nilğün Akbulut Yakın Doğu Koleji 6:01

3.Özgül Şah Atleks Sanverler Ortaokulu 6:20

Yıldız Erkekler – 2000 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.İsmail Volga Aslan Atleks Sanverler Ortaokulu 7:13

2.Gökhun Gazioğlu Yakın Doğu Koleji 7:24

3.Enes Malik Hızlı Anafartalar Lisesi 7:25

Genç Kızlar – 2000 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.Işıl Kıran The American Future College 8:40

2.Yağmur Bozoğlan The American Future College 8:47

3.Duygu Ağcabay Bekirpaşa Lisesi 8:49

Genç Erkekler – 3000 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.İbrahim Safa Hala Sultan İlahiyat Koleji 10:11

2.İsa Asenov Bozhır Anafartalar Lisesi 10:19

3.Barış Gültekin Anafartalar Lisesi 10:21

Kadınlar – 8000 Metre

SPORCU SÜRE

1.Mine Devrim 34:39

Büyük Erkekler – 8000 Metre

SPORCU OKULU SÜRE

1.Hakan Tazegül G.K.K 25:57

2.Eser Kurt G.K.K 26:42

3.Yusuf Gökalp G.K.K 27:23