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Cumhuriyet için koştular

15 Kasım 2019

8 KATEGORİDE YARIŞTILAR: Geleneksel KKTC Cumhuriyet Yol Koşusu yarışlarında küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerin hem kız hem erkek takımları mücadele etti. Yarışlar kategorilere göre 800 metre, 1000 metre, 1500 metre, 2000 metre, 3000 metre ve 8000 metre mesafelerinde Girne-Lefkoşa Yolu ile Atatürk Stadı arasında gerçekleşti

 

Ahmet ÖZSOY

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen “KKTC Cumhuriyet Yol Koşusu” dün yapıldı.

Yarışlar kızlar ve erkeler olmak üzere küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerden oluşan 4 ayrı yaş klasmanında toplam 8 kategoride farklı mesafelerde yapıldı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefkoşa Atatürk Stadı arasındaki parkurda koşulurken büyükler kategorisi ise Girne-Lefkoşa Yolu ile Atatürk Stadı arasında gerçekleşti.

Küçük kızlar 800 metre yarışında Özgürlük İlkokulu’ndan Naime Nur Tak, küçük erkekler 1000 metrede Yakın Doğu İlkokulu’ndan Mehmet Akif Öztürk, yıldız kızlar 1500 metrede Şehit Turgut Ortaokulu’ndan Melek Kara, yıldız erkekler 2000 metrede Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan İsmail Volga Aslan, genç kızlar 2000 metrede The American Future College’inden Işıl Kıran, genç erkekler 3000 metrede Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden İbrahim Safa, kadınlar 8000 metrede Mine Devrim ve büyük erkekler 8000 metrede Hakan Tazegül birinci oldular.

6 kişiden oluşan ve en iyi 4 derecenin baz alındığı takımsal klasmanda ise küçük kızlarda Levent Primary Schools, küçük erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu, yıldız kızlarda The American Future College, yıldız erkeklerde Yakın Doğu Koleji, genç kızlarda The American Future College, genç erkeklerde Anafartalar Lisesi ve büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şampiyonluğa ulaştı.

Yarış sonunda yine Atatürk Stadyumu’ndan düzenlenen törenlerle dereceye girenlere kupa ve madalyaları Atletizm Federasyonu yetkilileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

 

TAKIM SONUÇLARI

Küçük Kızlar – 800 Metre

1.Levent Primary Schools            32 Puan

2.Yakın Doğu İlkokulu                    32 Puan

3.Özgürlük İlkokulu                        49 Puan

 

Küçük Erkekler – 1000 Metre

1.Yakın Doğu İlkokulu                    24 Puan

2.Levent Primary Schools            37 Puan

3.Necat British College                 42 Puan

 

Yıldız Kızlar – 1500 Metre

1.The American Future College                29 Puan

2.Şehit Turgut Ortaokulu             45 Puan

3.Yakın Doğu Koleji                        45 Puan

 

Yıldız Erkekler – 2000 Metre

1.Yakın Doğu Koleji                        22 Puan

2.Anafartalar Lisesi                         28 Puan

3.Bekirpaşa Lisesi                            60 Puan

 

Genç Kızlar – 2000 Metre

1.The American Future College                12 Puan

2.Lefkoşa Türk Lisesi                      46 Puan

3.Bekirpaşa Lisesi                            47 Puan

 

Genç Erkekler – 3000 Metre

1.Anafartalar Lisesi                         28 Puan

2.Yakın Doğu Koleji                        31 Puan

3.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi   50 Puan

 

Büyük Erkekler – 8000 Metre

1.Güvenlik K.K.                                10 Puan

2.K.T.K. Alayı                                     46 Puan

3.28.Mknz.Tümeni                         58 Puan

 

FERDİ SONUÇLAR

Küçük Kızlar – 800 Metre

SPORCU                              OKULU                                                SÜRE

1.Naime Nur Tak             Özgürlük İlkokulu                            3:01

2.Deniz Şan                        Yakın Doğu İlkokulu                       3:07

3.Masal Sarıca                   Necat British College                     3:08

 

Küçük Erkek – 1000 Metre

SPORCU                              OKULU                                                SÜRE

1.Mehmet Akif Öztürk  Yakın Doğu İlkokulu                       3:48

2.Savaç Güleç                   Alasya İlkokulu                                 3:50

3.Baran Kutsay                 Yakın Doğu İlkokulu                        3:54

 

Yıldız Kızlar – 1500 Metre

SPORCU                              OKULU                                                SÜRE

1.Melek Kara                    Şehit Turgut Ortaokulu                 5:55

2.Nilğün Akbulut             Yakın Doğu Koleji                            6:01

3.Özgül Şah                        Atleks Sanverler Ortaokulu        6:20

 

Yıldız Erkekler – 2000 Metre

SPORCU                              OKULU                                                SÜRE

1.İsmail Volga Aslan       Atleks Sanverler Ortaokulu        7:13

2.Gökhun Gazioğlu         Yakın Doğu Koleji                            7:24

3.Enes Malik Hızlı             Anafartalar Lisesi                            7:25

 

Genç Kızlar – 2000 Metre

SPORCU                              OKULU                                                SÜRE

1.Işıl Kıran                           The American Future College    8:40

2.Yağmur Bozoğlan         The American Future College    8:47

3.Duygu Ağcabay            Bekirpaşa Lisesi                                               8:49

 

Genç Erkekler – 3000 Metre

SPORCU                              OKULU                                                SÜRE

1.İbrahim Safa                  Hala Sultan İlahiyat Koleji            10:11

2.İsa Asenov Bozhır        Anafartalar Lisesi                            10:19

3.Barış Gültekin                               Anafartalar Lisesi                            10:21

 

Kadınlar – 8000 Metre

SPORCU                                              SÜRE

1.Mine Devrim                                 34:39

 

Büyük Erkekler – 8000 Metre

SPORCU                              OKULU                 SÜRE

1.Hakan Tazegül              G.K.K                    25:57

2.Eser Kurt                         G.K.K                    26:42

3.Yusuf Gökalp                 G.K.K                    27:23

 



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