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Cumhurbaşkanlığında, GSM operatörlerinin Kıbrıs’ın her iki tarafında da çalışabilmesi için görüşüldü

28 Haziran 2019

Cumhurbaşkanlığında, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında da çalışabilmesi konusunda gelinen son aşama ve fiyatlandırma konusundaki çalışmalar ele alındı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teknik konuların büyük oranda tamamlandığı aktarılarak, görüşme ücretleri konusunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda, Rum lider Anastasiadis ile vardıkları mutabakat uyarınca İsviçre’deki bir merkez üzerinden sağlanacak bağlantı ile cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılmasıyla ilgili tarifenin makul seviyede tutulmasına ilişkin hassasiyetini iletti.

Cumhurbaşkanı, tarifenin makul seviyede olması için gerekli hususlar konusundaki görüşlerini de toplantıya katılan yetkililerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörlerinin temsilcileri, Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş yer aldı.

 

 

 

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