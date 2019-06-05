Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi.

“Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinden 4, “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinden ise 6 projenin yer aldığı yarışmada toplam 10 proje finale kaldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda ön elemeyi geçen projelerin final sunumları Cumartesi gün yapılmıştı.

“KALICI ETKİ PROJE YARIŞMASI” FİNALİNE KALAN PROJELER

Kuşları Gözle ve Gözet projesiyle Damla Beton, Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Çevre projesiyle Ülkü Yakar (İskele Ticaret Lisesi), 1190 Yaban Hayat Destek Hattı projesiyle Kemal Basat, Organik Tarımdan Yeşil Okula projesiyle Ahmet Bilir (TMK) Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kaldılar.

“YENİ FİKİRLER TEŞVİK ÖDÜLÜ” KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN PROJELER

KKTC’de Evsel ve Yeşil Atıkları Eğitim Odaklı Bireysel ve Toplu Kompostla Azaltma projesiyle Hazal Say-Ötün, Okulumda Pet Şişeye Gerek Yok projesiyle Meryem Özkan, 1.5 Derece: İklim değişikliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla podcast programı projesiyle Hasan Yıkıcı, Değişim Tabaktan Başlar projesiyle Fezel Nizam, Akıllı Şehir Teknolojileri Kullanılarak Enerji Verimliliğinin Arttırılması: Yavaş (Cittaslow) Şehir Yeniboğaziçi’nin Vaka Analiz Çalışması projesiyle Zehra Akıntuğ, Kıbrıs Endemik Bahçesi projesiyle Beyza Nur Çelik, “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinde finalist oldu.

PROJE ÖDÜLLERİ 12 HAZİRAN’DA VERİLECEK

Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” adı altında iki kategoride dereceye giren projelere ödülleri ve diğer tüm katılımcılara sertifikalar, 12 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle verilecek.

JURİ ÜYELERİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Yarışma jürisinde Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Onur Taylan ve Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz görev aldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na bu yıl yapılan 26 başvurunun 18 tanesi Yeni Fikirler Teşvik Ödülü kategorisine, 8 tanesi de Kalıcı Etki Ödülü kategorisine başvuruda bulundu.