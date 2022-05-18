Cumhurbaşkanı Tatar LAÜ’nün konferansına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “Bir Başarı Öyküsü – iş ve basın-yayın hayatından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na” konulu konferansa katılarak bir konuşma yaptı ve Cumhurbaşkanı seçilmesine giden süreci anlattı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye işaret ederek; “Kıbrıs Türk halkı olarak bu topraklarda varlığımızı sürdürebiliyorsak ve geleceğe umutla bakabiliyorsak Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğe bağlı olarak bunu başarıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Annan Planı’na evet demesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını ve Rum tarafının tek taraflı olarak AB’ye üye yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmaya da dikkat çekti.

Tatar, “Biz kendi siyasetimize inanmalıyız ve güvenmeliyiz. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte milli menfaatlerimiz ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak gelecekte varlığımızı sürdürmek bizim için esastır. Rum tarafının hiçbir zaman vazgeçmeyeceği tutumları, Türk askerinin adadan çekilmesi ve Kıbrıs’ın zaman içinde Rum-Yunan ikilisinin egemenliğine ve otoritesine geçmesine vesile olacak bir anlayış şeklindedir” diye konuştu.

Yollarının doğru yol olduğunu kaydeden, “Yolumuz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte asırlardan beridir bu coğrafyada şekillendirilen bu siyaseti anlatmaya devam etmektir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün caydırıcı bir güç olarak önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, Rum-Yunan ikilisinin büyük Yunanistan yaratma hayalleri içinde Türkiye’yi Anadolu’ya hapsetmek istediğini, Kıbrıs Türklerinin de bu oyunu bozan halk olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmesi için turizm, yüksek öğretim, inşaat ve hizmetler sektörlerinde yürütülen çalışmaların önemini de vurguladı.

“-Buradaki yapı, güvenlik ve refah dünyanın çoğu ülkesinde yok”

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere sürekli ülkelerine dönme çağrısı yaptığını kaydeden Tatar; “Buradaki yapı, güvenlik ve refah dünyanın çoğu ülkesinde yoktur. Tarihi, kültürü ile geleceğe umutla bakabilmemizi sağlayabilen güzel bir adamız vardır” dedi.

Kıbrıslı Türklerin artık dünyanın her yerinde olduğunu ve sanat, spor ve pek çok alanda elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade eden Tatar, İngiltere ve Türkiye’de yaşadığı dönemlerde her zaman aklının Kıbrıs’ta olduğunu ve Kıbrıs özlemi duyduğunu anlattı.

20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türklerinin yeniden doğduğunu ve devlet kurduğunu anlatan Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet politikasının dünyaya duyurulduğunu kaydetti.

Gençlere verdiği mesajda çalışmanın ve disiplinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke gibi doğası ve kültürüyle gelişmiş bir bölgede sosyal faaliyetlerde bulunarak dostluklar ve iyi ilişkiler kurmanın faydalarını anlattı.