Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta Sağlık Ocağı yararına düzenlenen etkinliğe katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin Lapta Sağlık Ocağı yararına düzenlediği “Gönülden Gönüle İyilik” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak’ta düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkını bağlayan ortak özelliklerin en büyük zenginlik olduğunu dile getirerek, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin ve yönetim kurulu üyelerini bölge halkı yararına yürüttüğü çalışmalardan dolayı kutlayarak başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar bölgenin turizm açısından geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, Alsancak-Lapta anayolu projesinin de tamamlanmasıyla bölgenin rahatlayacağını kaydetti.