Cumhurbaşkanı Tatar, geçiş kapılarının açılması için devreye girdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, sınır kapılarının açılabilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Doğruyol’un açıklaması:

‘Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın talimatları doğrultusunda, GKRY ile Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Özel Temsilci Sayın Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda, salgın koşullarının el verdiği ölçüde ve riski minimum seviyede tutabilecek sekilde, kara sınır geçişlerinin covid-19 salgını öncesi şartlara döndürülmesine yönelik, Kıbrıs Türk tarafı bir öneri yapmıştır. BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın mevcudiyetinde yapılan söz konusu toplantıda, geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır.‘