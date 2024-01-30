Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 30, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.

Tatar-Holguín görüşmesi, saat 11.30’da başladı.


Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede Holguín’a, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.

Holgiun ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil karşıladı.

Holguín, Tatar ile görüşmesi öncesinde, Rum lider Nikos Hristodulidis ile sabah saatlerinde bir araya gelmişti.

BMGS tarafından göreve atanmasının ardından Kolombiyalı diplomat, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini yapıyor.

Holguín, adadaki temasları kapsamında sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.

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Tags:ersin tatarMaría Ángela Holguín Cuéllar
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