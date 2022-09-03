Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Deniz Festivali’nin açılışına katıldı

Alsancak Belediyesi 6.Deniz Festivali dün gece Alsancak’ta saat 19.30’da başlayan kortej yürüyüşü ile gerçekleşti.

Kortej yürüyüşüne kültür ve spor gruplarının yanı sıra klasik araçlar, motosikletler ve bölge halkı yer aldı.

Alsancak Belediye başkanı Firat Ataser,Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve meclis üyeleri Bando eşliğinde korteje eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Sn.Ersin Tatar,Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı Sn.Hasan Taçoy’un katılımı ile saat 20.30’da festival açılışı gerçekleşti.

Açılış konuşmalarının ardından Alsancak Belediyesi Halk Dansları küçük,orta ve genç ekip sahne alarak kültürümüzü tanıtarak performanslarını sergilediler.22.00’da yerli sanatçılardan SOS sahne alarak halkın beğenisini topladı.6.Deniz festivali cumartesi ve pazar akşamı dolu dolu programı ile devam etmektedir.

Festivalin son gecesi Pazar akşamı saat 22.00’da Volkan konak konseri gerçekleşecektir.