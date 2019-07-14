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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisi bugün Anastasiadis’e iletildi…

14 Temmuz 2019

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul ettiği ve Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in yaşanan gelişmeler ve bahse konu öneri hakkında bilgilendirmek için, 16 Temmuz’da Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyinin toplanması direktifi verdiğini bildirdi.

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