Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Kenter için taziye mesajı

17 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşama gözlerini yuman duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için taziye mesajı yayınladı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında  ‘Gerek Türkiye gerekse ülkemiz sahnelerinde hayranlıkla izleme fırsatı bulduğumuz büyük sanatçı Yıldız Kenter’in yaşama veda ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına, tüm sevenlerine ve özellikle Türkiye sanat camiasına başsağlığı dilerim.’ ifadesini kullandı.



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