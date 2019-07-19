Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı yabancı parlamenter heyetini kabul etti

19 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Ada’da bulunan yabancı parlamenterleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad temsilcileri hazır bulundu.

Konuk heyet, Kuzey Makedonya’dan Milletvekili Enes İbrahim, Kırgızistan’dan Eski Meclis Başkanı Cynbai Tursunbekov, Azerbaycan’dan Milletvekili Eldeniz Selimov, Ürdün’den Ürdün Senatosu Dostluk Grubu Başkanı Münir Sobar ve eşi ile Çad’dan Türk-Çad Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Azaim Barkatallah’tan oluşuyor.
Kabulün basına açık bölümünde basına fotoğraf ve görüntü alma imkanı verildi. Açıklama yapılmadı.

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