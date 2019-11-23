Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, üçlü görüşme için yarın Berlin’e gidecek

23 Kasım 2019
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üçlü görüşme için yarın Berlin’e gidecek.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere yarın saat 15.05’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması öngörülüyor.



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