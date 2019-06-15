Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent Muhtarı ile tehlike oluşturan köprüde inceleme yaptı

15 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır ile köy girişinde tehlike arz eden köprüde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent’i ziyaretinde vatandaşlarla sohbeti sırasında, Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır’ın, Taşkent’te girişte ikinci ana yol konumunda olan yol üzerinde bulunan ve ulaşımda sıkıntı oluşturan köprünün durumunu anlatması üzerine, köprüyü ziyaret ederek, yerinde inceleme yaptı.

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Taşkent’e ikinci giriş yolu üzerinde bulunan ve çeşitli sıkıntılar oluşturan köprünün durumunu yerinde anlatarak, ilgili bakanlığın konuya el atması gerektiğini söyledi.

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, güvenlik riski oluşturan ve yoğun yağışlarda sel taşkınlarından da zarar gören köprünün yenilenerek daha güvenli bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

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