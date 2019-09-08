Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı Kantara’da yangın bölgesinde inceleme yaptı

8 Eylül 2019

Kantara’da çıkan yangın bölgesine giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Kantara bölgesinin Kıbrıs’ın en güzel, en güzide bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Akıncı, “Gözümüz gibi korumamız gereken bir güzellik” diye konuştu.

“İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve bölge halkını canı gönülden kutluyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Başabakan Ersin Tatar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile bölge sorumlularının hepsinin bölgede olmasının konuya verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Akıncı, yangının kısa sürede söndürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, kendisinin de yangın bölgesine giderek olayı yerinde incelemek ve duyarlılığı Cumhurbaşkanlığı seviyesinde de ifade etmek istediğini kaydetti.

Akıncı, “Çünkü ormanlık alanlarımız son dere az ve yetersiz. Yineliyorum bu yüzden var olanı korumak önemli” diye konuştu.

Etiketler

İlgili Makaleler

Tatar, Kantara’daki yangın yerinde inceleme yaptı

8 Eylül 2019

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karpaz’da vatandaşlarla buluştu

8 Eylül 2019

Kantara bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

8 Eylül 2019

Patateste denetimler sürüyor

8 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı