Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinin atamalarını yaptı

30 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 6 yıllık görev süreleri sona eren iki üyenin yerine, komisyon çalışmalarının aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla 30 Ocak 2020 tarihinden itibaren Hüseyin Arifoğlu ve Hüseyin Fırıncıoğluları’nı Kamu Hizmeti Komisyonu Üyeliği’ne atadı.

Atamalar Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Yasası’nın 6’ncı maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda yapıldı.

HÜSEYİN ARİFOĞLU

1960 Lefkoşa doğumlu olan Hüseyin Arifoğlu, Çukurova Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 1985 yılından 2010 yılına dek Kamu Hizmeti Komisyonu’nda hizmet veren Hüseyin Arifoğlu, 2005-2007 yılları arasında Kamu Hizmeti Komisyonu İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürlüğü, 2007-2008 yılları arasında ise Kamu Hizmeti Komisyonu Genel Sekreterlik Vekilliği görevlerinde bulundu.

HÜSEYİN FIRINCIOĞLULARI

1964 Lefkoşa doğumlu olan Hüseyin Fırıncıoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Ticaret Meslek Dersleri öğretmenliği, Haspolat Meslek Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi müdür muavinliği, Milli Eğitim müfettişliği ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi müdürlüğü yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 6 yıllık görev süreleri sona eren iki üyenin yerine, komisyon…

KKTC Cumhurbaşkanlığı paylaştı: 30 Ocak 2020 Perşembe

 



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