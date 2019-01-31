Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, içişleri bakanı Baybars’ı kabul etti

31 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşmede, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’tan; bakanlığın çalışmaları, yerel yönetimlerin durumu, muhaceret konuları ile hazırlanma çalışmaları devam eden “Vatandaşlık Yasası” hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Baybars, Vatandaşlık Yasası ile ilgili önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya daha ayrıntılı bilgi verecek.

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