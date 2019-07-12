Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Lute ile görüşecek

12 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bugün öğleden sonra araması öngörülen Lute’un Kıbrıs’ı ziyaret tarihinin netleşeceği tahmin ediliyor.

Lute, Çarşamba akşamı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefonda görüşmüştü. Rum basını kaynaklı haberlerde, Lute’un yeni temas turu hakkında bilgi verdiği belirtilmişti. Aynı haberlerde Lute’un Ağustos ayı başında adaya gelmesinin beklendiği yazdı.

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde görüşmelerde bulunan Lute’un diğer garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret ettikten sonra Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu son raporda, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önermişti.

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