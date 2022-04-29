Cumartesi günü kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Dairesi Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ilk günleri sıcak diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.
Bölgemizde n yüksek hava sıcaklığının, iç kesimlerde 28 – 31 derece sahillerde ise 24-27 derece seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette Cumartesi günü Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli yer yer Fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.
Rapor şöyle:
30 Nisan — 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ilk günleri sıcak diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
30 Nisan (Ct) Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, 01 Mayıs (P.) : Açık ve az bulutlu, 02 Mayıs (Pt) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu akşam saatleri hafif yağmurlu, 03 Mayıs (Sa): Parçalı ve az bulutlu, 04 Mayıs (Ça): Açık ve az bulutlu, 05 Mayıs (Pş) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 06 Mayıs (Cu): Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimlerde 28 – 31 derece sahillerde ise 24-27 derece seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette Cumartesi günü Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli yer yer Fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü