CTP yılbaşı piyango çekimi 24 Nisan’a ertelendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yılbaşı piyango bilet çekimi, Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı 24 Nisan’a ertelendi.

CTP’den yapılan açıklamada, “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla her yıl CTP’nin kuruluş resepsiyonunda yapılan çekilişin, bu yıl yerel yönetim seçimleri yüzünden 27 Şubat tarihine ertelendiği kaydedildi.

CTP, yaptığı istişareler sonucunda, 27 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan piyango çekimini, Türkiye Suriye ve ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketi dolayısıyla 24 Nisan Pazartesi gününe erteleme kararı aldı.