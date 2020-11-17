CTP Lefkoşa Geçlik Örügütü’nde görev Çağın Özsoy’un

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 23. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi. Başkanlık görevine, Çağın Nevruz Özsoy getirildi. Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı. Kongre, Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşu ile başladı. Divanın oluşturulmasının ardından konuşmalar yapıldı. Kongrede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ve Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çağın Nevruz Özsoy konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve Mali Rapor onaylandı. Organların seçiminin ardından da kongre sona erdi.

ERHÜRMAN: SARI KARINCALAR GİBİ ÇALIŞMAMIZ GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 23. Olağan Kongresi’nde Genel Başkan Tufan Erhürman, organlara seçilen yöneticileri kutlayarak konuşmasına başladı. Çok çalışılması gereken bir dönemden geçildiğini anlatan Erhürman, gençlerin sarı karıncalar gibi çalışacaklarından emin olduğunu ifade etti. Ülkenin birçok sıkıntılarla boğuştuğunu dile getiren Erhürman, gençlerin siyasete aktif katılımının bu dönem her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

AKDENİZ: BİRLİKTE ÇOK GÜZEL MÜCADELELER VERDİK

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz, yeni dönemde görev alacak Özsoy ve arkadaşlarıyla birlikte geride bıraktıkları seçim döneminde çok güzel işler başardıklarını ve güzel mücadeleler verdiklerini belirtti. Akdeniz, müdahalelerin arttığı ve gençlere daha çok ulaşılması gereken bu dönemde, bu sorumlulukta çalışabilecek kişilerin oldukça sevindirici olduğunu söyledi ve görev alan herkese başarılar diledi.

ÖZSOY: LEFKOŞALI SARI KARINCALAR GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

Kongrede başkanlık görevine seçilen Çağın Nevruz Özsoy da, Lefkoşalı sarı karıncalar olarak her zaman görevlerinin başında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Çok kötü dönemlerden geçildiğini ve bunun etkilerinin de hala sürdüğünü dile getiren Özsoy, çirkin yönetimlerden herkesin nasibini aldığını belirtti. Ekip ruhunu hiçbir zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Özsoy, destek belirtenlere teşekkür etti.