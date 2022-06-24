CTP Kadın Örgütü’nden hükümete eleştiri…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, “hükümetin, Anayasaya aykırı olmasına rağmen, haziran sonu gerçekleştirilmesi gereken yerel seçimleri hukuka aykırı bir şekilde engellemek için, bugün Meclis’e yasa tasarısı sunduğunu” belirterek, bunu eleştirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz aylarda, toplum içerisinde de büyük bir tartışmaya neden olan, belediye çalışanlarının Meclis önündeki eylemleri ve vekillerin komitedeki büyük uğraşları ile ertelenen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın etkilerinin farklı alanlarda kendini hissettirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Belediyeler aracılığıyla yapılmaya çalışılan, kimsenin karşı çıkamayacağı “sayı azaltma” meselesine sıkıştırılarak, esas manadaki yerleşen müdahalenin etkisi görünmez kılınıyor” denildi.

Dün Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolünün açılış gecesinde yapılan konuşmalara dikkat çekilen açıklamada, protokole göre konuşma sırası dikkate alındığında bile, aslında yerel yöneticilerin adeta birer alt idareci olarak tanımlandıklarının görüldüğü savunuldu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun “belediyeler yasası değişikliğini” en kısa zamanda yerine getirme sözü verdiklerine değinilen açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in törende “ev sahibi gibi davranması ve açıklamaları” eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hâlbuki bizim hedefimiz; demokrasinin en önemli ayağı olan yerel yönetimde eşitlik planlarının üretildiği, belediyelerin karar alma organlarında kadınların eşit söz sahibi olduğu ve adil temsil edildiği, sağlık ve sosyal hizmetler anlamında yerel yönetimlerin daha aktif hizmet verdikleri, genç – kadın – lgbti+ – engelli – çocuk dostu belediyecilik anlayışının sağlandığı, yoksullukla yerelde baş edebilme yollarının üretildiği bir belediyeler sistemidir.

Şu anki UBP – YDP – DP atanmış hükümetinin önümüze koyduğu yasa değişikliği tasarısı gibi, toplu iş sözleşmelerinin ortadan kaldırılacağı, mevcut belediye çalışanlarının işlerini kaybedebilecekleri, keyfi kayyum atamalarına yasal zemin yaratılacağı ve bir nevi irademizin yerel ayağının da devredileceği bir yok oluş planını kabul etmemiz mümkün değil.”