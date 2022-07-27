CTP Girne İlçe Başkanlığına Ongun Talat seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 34. Olağan Kongresi dün akşam gerçekleştirerek, başkanlık görevine Girne milletvekili Ongun Talat getirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP, “Biz Halkız, İrade Biziz” sloganıyla yürüttüğü kurultay sürecini, dün akşam Girne İlçesi Kongresi’yle devam ettirdi.

Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi.

Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, Girne İlçesi eski Başkanı Mehmet Kale Kişi ve görevi devralan Ongun Talat konuşma yaptı.

Dome Hotel’de gerçekleştirilen kongreye 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda CTP’li katıldı.

Kongrede tüm konuşmacılar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden CTP eski milletvekili Bayram Karaman’ı andı.