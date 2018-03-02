CTP, Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantılarına başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) tüm ilçelerde genişletilmiş ilçe meclislerini toplayarak süreç değerlendirmesine başladığı bildirildi.



Partiden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından ortaya çıkan sonuçların ele alındığı toplantıların ilki geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da yapıldı. İkinci toplantı bu akşam İskele’de olacak. İskele’de Belediye Gazinosu’ndaki toplantı saat 19.30’da başlayacak.

Geçtiğimiz akşam Gönyeli Belediyesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen genişletilmiş ilçe meclisi toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla yapıldı.

Toplantıya Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Erken seçimlerde elde edilen sonuçların yanı sıra dörtlü koalisyon hükümetinin icraatlarının da konuşulduğu toplantıda, partililer merak ettikleri konularda Başbakan Erhürman’a soru yöneltti.

Yaklaşık iki saat süren genişletilmiş ilçe meclisi toplantısında Erhürman, CTP’nin izleyeceği politikalar hakkında bilgi de verdi.