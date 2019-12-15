Kıbrıs

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu

15 Aralık 2019

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanlığına Ali Çakmak getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 22. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi, başkanlık görevini sürdüren Öykü Akcan görevi Ali Çakmak’a devretti.

Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı.

Konuşmalarda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekilirken, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha çok önemli bir eşikte olduğu vurgulandı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Jale Refik Rogers

Rogers: Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner

15 Aralık 2019

AKEL’den hükümete LNG eleştirisi

15 Aralık 2019

Kiriakos Kusios: Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok

15 Aralık 2019
MEB - SONDAJ

2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor

15 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı