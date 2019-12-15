CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanlığına Ali Çakmak getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 22. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi, başkanlık görevini sürdüren Öykü Akcan görevi Ali Çakmak’a devretti.

Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı.

Konuşmalarda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekilirken, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha çok önemli bir eşikte olduğu vurgulandı.