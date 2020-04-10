EkonomiKıbrıs

Creditwest Bank’tan tek tıkla 2000 TL Local Pay Dijital Limit imkanı

10 Nisan 2020

Mobil Ödeme Sistemi Local Pay Üzerinden Yapılacak Harcamalar için  Ay Sonuna Kadar Sıfır Faizli Local Pay Dijital Limit Hizmete Girdi.

Creditwest Bank, cep telefonu üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapma imkânı sağlayan Local Pay mobil ödeme sisteminde internet veya mobil bankacılık üzerinden tek tıkla onaylanan 2000 TL Digital Limit sağlamaya başladı.  Bu zor dönemde Creditwest Bank müşterileri herhangi bir kefil şartı olmadan ve masrafsız olarak 2000 TL Digital Limit’ten faydalanabiliyor.

2000 TL değerindeki Local Pay Dijital Limit, Creditwest Bank internet veya mobil bankacılık giriş ekranında çıkan bannere tıklanarak kolay ve pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Müşteriler ay sonuna kadar Digital Limit’ten yaptıkları harcamalar için herhangi bir faiz ödemiyor ve ay sonu yapılan harcamaların ödenmesi ile 2000 TL Digital Limit terkar kullanıma açılıyor.

Local Pay, 500’e yakın firmadan temassız ve güvenli alışveriş yapma imkanı sağlıyor ve bu firmaların başında marketler, benzin istasyonları ve eczaneler geliyor. Ayrıca Local Pay uygulamasının harita özelliği sayesinde kullanıcılar nerelerden alışveriş yapabileceğini de görebiliyor.

Uygulamada müşteriler ödemeyi ister banka  hesaplarından isterlerse Digital Limit hesaplarından   gerçekleşebiliyor. Banka hesaplarından yapılan ödemelerde Local Pay Puan kazanarak bu puanları yine alışveriş sırasında harcayabiliyorlar.

Local Pay Mobil Ödeme sistemini kullanmak isteyen Creditwest Bank müşterileri, Local pay uygulamasını cep telefonuna indirerek, müşteri numaraları ve telefon numararaları ile kolay adımlarla uygulamaya giriş yapabiliyor. Creditwest Bank müşterileri her türlü destek için; hafta içi 08:00-12:00 saatlerinde (0392) 444 0678 Çağrı Merkezi’ne veya 08:00-17:00 saatlerinde haftanın her günü 05338469378/05488399378 Whatsapp veya sosyal medya hesaplarına mesaj yoluyla ulaşılabiliyor.

 

İşlemler İçin Alınan Masraflar Kaldırıldı

Creditwest Bank, Mart ortasından bu yana ülkemizi etkisi altına alan ve ekonomik olarak tüm kesimleri etkileyecek virüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor. Creditwest Bank, birçok hizmetten aldığı masraf ve komisyonları kaldırdı, müşterilerin nakite daha kolay ulaşması için kolaylıklar getirdi.

Creditwest Bank’ın Müşterileri için aldığı Önlemler:

-Tüm taksitli bireysel ve ticari kredi ödemeleri 3 ay süreyle ertelenmiştir. İlk ödeme 1 Temmuz 2020’de gerçekleşecektir.

-Emekli maaşı alan müşterilere ücretsiz Banka Kartı hazırlandı.

-Mobil ve İnternet Bankacılığı uygulaması üzerinden para transferleri ücretsiz hale getirildi, müşterilerin uygulamalarda kullandığı internet ise ücretsiz olarak sağlanıyor.

– Mobil Ödeme Sistemi Local Pay üzerinden günlük ihtiyaçların karşılanması ve sağlıklı bir şekilde  temassız ödemeyi desteklemek amacı ile sıfır masraflı ve kefilsiz olarak Digital Limit kullanımı sağlandı.

-ATM’lerinden para çekme limiti yükseldi, kart faizleri ve asgari ödeme %1’e düşürüldü, kart limitleri %25 artırıldı. 26 Mart-26 Nisan arasında yapılan  akaryakıt, gıda ve sağlık harcamaları hiçbir ücret ve komisyon almadan 30 gün süreyle, faizsiz olarak erteleniyor.

-Tüm Bankacılık işlemleri Mobil ve İnternet Bankacılığı,  West Notifier uygulamaları üzerinden uzaktan yapılacak şekilde düzenlendi.

-Şubelerde ve ATM’lerde rutin dezenfekte işlemleri sürmekte, çalışan ve müşteriler arası gereken sosyal mesafe korunmaktadır.



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