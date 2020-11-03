Creditwest Bank’tan digital bankacılıkta bir ilk: Fast Çek

Tüm ticari işlem yapan şahısların nakde kolay erişimesine imkan sağlayan Creditfast uygulaması altındaki Fast Çek hizmeti ile Creditwest Bank müşterisi olan veya olmayan herkes elindeki herhangi bir bankaya ait ileri tarihli ticari çeki sorgulayıp, en kısa sürede güvenli ve kolay bir şekilde nakde çevirebiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle hizmetlerini dijital ortama taşıyarak müşterilerin işlemlerini temassız, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlayan Creditwest Bank, son olarak Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan Creditfast uygulaması altındaki Fast Çek’i hizmete koydu. Tamamen kendi bünyesindeki yazılım mühendisleri tarafından tasarlanan uygulama Kuzey Kıbrıs’ın ilk görüntü ile çek sorgulanabilme özelliğini taşıyor.

UYGULAMA SADECE ÇEKE KARŞILIK ALINABİLECEK FİNANSMAN TUTARINI SORGULAMAK İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Güvenli ve pratik olan Fast Çek hizmeti herhangi bir bankaya ait çeke karşılık alınabilecek finansman tutarının sorgulanma işlemi için de kullanılabiliyor. Bunun için Creditwest uygulamasını indirip ileri tarihli çeki Fast Çek’e yükleyerek, çeke karşılık alınabilecek finansman tutarı anında öğrenilebiliyor. İlgili çek müşteri tarafından eğer nakde çevrilmek isteniyorsa en yakın Creditwest Bank şubesine gidilerek işlem gerçekleştiriliyor. Üstelik Fast Çek hizmeti ile aynı anda 5 farklı çeki sorgulama ve işleme alma olanağı sağlıyor.

TİCARİ ÇEKLER SORGULANIP SÜRATLİ, GÜVENLİ VE KOLAY BİR ŞEKİLDE NAKDE ÇEVRİLEBİLİYOR

Creditwest müşterisi olan veya olmayan, ticari faaliyet gösteren şahıs işletmeleri veya ticari işletme sahipleri Credit Fast uygulamasını indirerek vakitten tasarruf edebiliyor. Uygulamayı kullanarak elindeki herhangi bir bankaya ait ileri tarihli ticari çekini sorgulayan müşterilere çek ile ilgili geri bildirim verilerek müşterinin onay vermesi ile nakde çevriliyor.

CREDITFAST BANKACILIK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER İÇERİYOR

Creditfast uygulaması içerisinde Creditwest Bank’ın tüm mobil uygulamalarına ve resmi web sitelerine erişmek mümkün. Sadece bir tık ile Creditwest Bank ile Creditwest Sigorta web sitesine, Creditwest Mortgage sitesine giriş yapılabilir, Çağrı Merkezine ulaşabilir veya en yakın Creditwest şubesi ile ATM’yi bulup işlemler gerçekleştirilebilir. Üstelik tüm bu işlemleri yaparken internet kotasından da düşmüyor.

Creditfast uygulaması Appstrore veya Google Play’den kolayca telefona indirilerek kullanılabiliyor. Üstelik tüm Creditwest mobil uygulamaları kullanılırken müşterilerin internet kotasından gitmiyor.