Creditwest Bank’ta kredi taksitleri artık dijital kanallardan ödenebiliyor

Creditwest Bank, kişilerarası mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığı bu dönemde müşterilerinin şubeye gelmeden tüm nakit ihtiyacı ve ödeme işlemlerini yapabilmesi için imkan sağlamaya devam ediyor.

Özellikle pandemi sürecinde tüm bankacılık işlemlerini mobil, internet bankacılığı ve West Notifier uygulamaları üzerinden uzaktan yapılacak şekilde düzenleyen Creditwest Bank, son olarak kredi taksitlerinin dijital kanallardan ödenmesine imkan sağlamaya başladı.

Tamamen kendi bünyesindeki yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen bu yenilik ile Internet, mobil bankacılık ve West Notifier uygulamaları üzerinden tüm bireysel ve ticari müşteriler kredi detaylarını ve taksitlerini görüntüleyip, kredi günü geldiğinde kredi taksitleri ödeyebililiyor.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI UYGULAMASI ÜZERİNDEN TÜM BANKACILIK İŞLEMLERİ ANINDA GERÇEKLEŞİYOR.

Masa üstü bilgisayarlardan, tablet veya mobilden indirilebilen Creditwest Internet ve Mobil Bankacılığı hizmeti şubede yapılan birçok hizmet güvenli ve hızlı bir şekilde sunuyor.

Creditwest İnternet ve mobil bankacılığı müşterilerine hızlı kredi başvurusu, kredi taksit ödemesi, Fatura Ödeme işlemleri (Elektirik, Emlak, Trafik, Su, Digiturk, Telefon), Cardplus kredi kartı ile ilgili tüm işlemler(Kredi Kartı ekstre görüntüleme, ödeme, başka Cardplus kartı ödeme), Havale ve EFT işlemleri, avantajlı faiz oranlarıyla mevduat hesabı açma ve özel kur ile döviz işlemleri, Anında nakit avans, Bireysel ve Ticari müşterilere özel sayfa Creditwest müşterilerine özel olarak sunuluyor.

GÜNLÜK BANKACILIK İŞLEMLERİNİN EN PRATİK YOLU WEST NOTİFİER

Creditwest Bank’ın West Notifier uygulaması hızlı, pratik ve günlük yapılan birçok bankacılık işlemini bir noktada birleştiren bir platformdur. West Notifier ile günlük olarak kullanılan fatura ödemeleri(Elektirik, Emlak, Trafik, Su, Digiturk, Telefon), tek dokunuşla ödenebilir, hesap bakiyeleri görüntülenebilir, vadeli hesapların vade günü geldiğinde bildirim alınıp yatırım yapılabilir.

Ayrıca hesaplararası hızlıca ve kolayca para transferi gerçekleştirebilir, kredi taksit ödeme işlemi yapılabilir, Döviz Kur Alarmı sayesinde kur oranı belirleyerek döviz alış ve satış işlemi gerçekleşebilir. Ayrıca Creditwest Bank Noble ve West Card kredi kartları dönem içi ve geçmiş ekstreleri görüntüleyerek kredi kart borcu anında ödenebilir, Kredi kartının kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirim yapılabilir, kredi kartı dondurabilir veya çalıntı durumunda iptali gerçekleştirilebilir.

Ayrıca tüm internet ve mobil uygulamalar kullanılırken internet ücretsiz olarak Creditwest Bank tarafından müşterilerine sağlanmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle hizmetlerini dijital ortama taşıyarak müşterilerin işlemlerini temassız, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlayan Creditwest Bank, her geçen gün dijital kanallarında yenilikler sağlamaya devam ediyor.

www.creditwestbank.com