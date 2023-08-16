Creditwest Bank “ilk evim kredisini” hayata geçirdi

Creditwest Bank, İlk Evim Kredisi’ni hayata geçirerek, ev sahibi olmak isteyen KKTC vatandaşı müşterilerinin alım gücüne ve ödeme koşullarına göre tüm imkanlarıyla büyük bir finansal olanak sağlıyor.

Creditwest Bank Hayalleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor!

İlk Evim Kredisi, aylık %1 sabit faizli, 120 aya kadar vade imkanı ve 1.2 Milyon TL’na kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin %80’nine kadar olan kısmı kredilendirilebiliyor.

Müşterilerimizden kredi kullandırımlarında dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı alınmıyor.

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy;

Devlet Desteği ile sunulan İlk Evim Kredisi, ilk defa konut sahibi olacak olan kişilere veya mevcut tek konutu olup depreme dayanıklı olmamasından ötürü yıkılıp yeniden konut yapacaklara önemli bir imkan sunuyor.

Yoğun talep gören İlk Evim Kredisi için müşterilerimizin banka şubelerinden başvuru yapmaları halinde en kısa sürede değerlendirmeye alınıp sonuçlandırılmaktadır.

Ulusoy, ülkede kira maaliyetlerinin çok arttığı günümüzde döviz cinsinden satılan evleri satın almanın her geçen gün zorlaştığını belirtirken “İlk Evim” kredisinin vade ve faiz açısından bakıldığında önemli avantajlar barındırdığını, ilgili kredinin ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için güzel bir fırsat olduğunu açıkladı.