Covid tedbirleri kapsamında hangi ülkeler, neden alkollü içecek satışını kısıtladı?

“Alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi ve sağlığınızı koruyun, ayık kalın ve hızlı karar almanız gereken durumlarda kimseyi riske atmayın, alkol alırken limitli alın ki zehirlenmeyin, ilaç kullanıyorsanız alkol kullanmayın çünkü alkol ilaçların etkisini azaltır.”

Alkollü içecek tüketiminin sigara kullanımını da artırdığı da belirtilen metinde, bunun da Covid-19 semptomlarının daha ağırlaşmasına yol açtığı konusunda uyarıda bulunuluyor.

Alkol kullanımı sırasında evde bile olsa sosyal mesafenin korunmaması riski olduğu da aynı metinde yer alıyor. Aynı zamanda market alışverişlerinde eve alkollü içecek depolamanın da evde bulunulan dönemde alkol tüketimini artırma riskine dikkat çekiliyor. Aile içi şiddetin de alkol kullanımıyla arttığı belirtiliyor.

WHO, aşırı alkol kullanımının yol açtığı 60’tan fazla yaralanma ve hastalık sonucu her yıl dünya genelinde 4,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Pandemiyle sağlık sistemi üzerindeki yükü artan bazı ülkeler de, özellikle alkolden kaynaklı hastalıklar ve yaralanmaların yoğun olduğu ülkeler, alkol tüketimi ve satışına kısıtlama getirerek bu yükü azaltmaya çalışıyor.

Güney Afrika

Pandemiyle birlikte en uzun süreli ve kapsamlı alkollü içecek yasağı getiren ülkelerden biri, Güney Afrika oldu.

Yine WHO raporuna göre alkole bağlı doğal olmayan ölümlerin sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri Güney Afrika. Ülkede her yıl 14 binden fazla kişi alkollü sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında ya da alkollü içecek tüketimi sonrası çıkan yaralanmalı kavgalarda hayatını kaybediyor.

Hastanelerde Covid-19 hastalarına yer kalmadığı belirtilen pandeminin başladığı dönemde, alkollü içecek satışı, tüketimi, evlere servisi ve herhangi bir şekilde taşınması 15 Ağustos’a kadar yasaklandı.

Dünyada en fazla “aşırı alkol tüketilen” ülkelerden Güney Afrika, bu yasaklar sonucu haftalık 800-1000 arası olan doğal olmayan ölümlerin sayısını 400’e indirmeyi başardı.

Bir bölgede yapılan araştırmaya göre alkollü içecek tüketiminden kaynaklı şiddet olayları sebebiyle hastaneye başvurularda ilk 3 haftada yüzde 55,8; kaza sonucu başvuranlar yüzde 59,9; diğer yaralanmalar sebebiyle başvuranlar yüzde 59,4 ve cinsel saldırı sonucu hastaneye başvuranlar da yüzde 91,6 oranında düştü. Bu da hastanelerin yükünü büyük oranda hafifletti.

Alkollü içecek kısıtlaması hafifletildikten sonra kısa bir süre içinde ülkedeki hastanelerin acil servislerine başvurular iki katına çıktı. Bu başvuruların yüzde 85’ini alkollü kişilerin faili olduğu trafik kazası, bıçaklama, silahla yaralama ve fiziksel şiddet sonucu hastaneye gelenler oluşturuyordu.

Bu sebeple ülkedeki sağlık çalışanları, alkol yasaklarının devam etmesi için kampanya bile yürüttü.

İngiltere

İngiltere’de salgınla ilgili kısıtlamalar 2020’nin Mart ayı sonunda başladı. Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre, evden çalışan ya da idari izinle eve kapananların yüzde 21’i evde daha fazla alkollü içecek tüketmeye başladı.

Ülkede yaz aylarındaki gevşetme sırasında barlar ve restoranlar akşam 22.00’ye kadar açıktı.