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Covid tedbirleri kapsamında hangi ülkeler, neden alkollü içecek satışını kısıtladı?

29 Nisan 2021
covid-19 alkol yasağı





Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs arası “tam kapanma” adı verilen Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, Tekel bayiler de istisna dışında kaldığı için kapalı olacak.

 

Haber: BBC Türkçe

Bazı market zincirlerinde de alkollü içecek satışının yasak olduğuna dair iddialar sosyal medyada paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde alkollü içecek satışının yasaklanmasıyla ilgili bir madde yok, bu içkilerin satışını her ilin hıfzısıhha kurulları düzenleyebilir.

Bir yılı aşan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler ise alkollü içecek satışını yasaklıyor ya da kısıtlıyor. Bu ülkelerden bazılarını ve kısıtlamaların arkasındaki gerekçeleri derledik.





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29 Nisan 2021


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