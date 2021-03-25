Covid-19’u atlatan gençlerin yüzde 85’inde en az 4 nörolojik sorun görülüyor

ABD\u2019li bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan ve alan\u0131nda bir olan \u00e7al\u0131\u015fma, yeni tip corona vir\u00fcs\u00fc hafif semptomlarla atlatan gen\u00e7lerin, alt\u0131 haftadan daha uzun bir s\u00fcre boyunca en az d\u00f6rt n\u00f6rolojik semptom ayn\u0131 anda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koydu. Beyin sisi, bulan\u0131k g\u00f6rme, tat ve koku kayb\u0131, kar\u0131ncalanma, kas a\u011fr\u0131s\u0131 gibi sorunlardan muzdarip olan ki\u015filerin i\u015fe d\u00f6nmekte sorun ya\u015fad\u0131klar\u0131 belirtilirken, uzmanlar bir\u00e7ok insan i\u00e7in uzun Covid hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n enfeksiyonla ilk kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131ndan \u00e7ok daha k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar\u0131 olabilece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de yer alan Northwestern Hastanesi\u2019nden doktorlar, yeni tip corona vir\u00fcs hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 hafif semptomlarla ge\u00e7iren ki\u015filerin hastal\u0131\u011f\u0131 atlatmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Covid-19\u2019u a\u011f\u0131r sempmlarla atlatanlara k\u0131yasla daha\u00a0 y\u00fcksek d\u00fczeyde n\u00f6rolojik semptomlar ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ke\u015ffetti.\r\n\r\nN\u00f6roloji beyin, beyin sap\u0131, omurilik ve \u00e7evresel sinir sistemiyle kaslar\u0131n hastal\u0131klar\u0131n\u0131 inceleyen t\u0131p bilimi dal\u0131na deniliyor.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fmaya kat\u0131lan hastalar\u0131n y\u00fczde 85\u2019i \u201cbeyin sisi\u201d, \u201ctat veya koku kayb\u0131\u201d, \u201cba\u015f a\u011fr\u0131s\u201d\u0131 ve \u201cbulan\u0131k g\u00f6rme\u201d semptomlar\u0131ndan en az 4\u2019\u00fcn\u00fc ayn\u0131 anda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Ek olarak, hastalar\u0131n y\u00fczde 85\u2019i yorgunluk, y\u00fczde 47\u2019si ise depresyon veya anksiyete gibi n\u00f6rolojik olmayan semptomlar ya\u015fad\u0131.\r\n\r\nD\u00dcNYADAK\u0130 M\u0130LYONLARCA \u0130NSANI ETK\u0130L\u0130YOR\r\n\r\nBununla birilikte, hastalar\u0131n yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131 alt\u0131 haftadan uzun s\u00fcren bu semptomlar nedeniyle i\u015fe 10 g\u00fcn ya da da\u00a0 uzun bir s\u00fcre gidemediklerini aktard\u0131.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n ortak yazar\u0131 ve n\u00f6ro-bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131klar uzman\u0131 Igor Koralnik, "Uzun Covid muhtemelen d\u00fcnyadaki milyonlarca insan\u0131 etkiliyor ve \u00e7o\u011fu kal\u0131c\u0131 n\u00f6rolojik semptomlar ya\u015f\u0131yor. Baz\u0131lar\u0131n\u0131n ise ya\u015fam kalitelerini \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde bozan bili\u015fsel i\u015flev bozukluklar\u0131 var" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015eG\u00dcC\u00dcNE C\u0130DD\u0130 ZARAR VEREB\u0130L\u0130R\r\n\r\n\u00d6te yandan Koralnik, uzun Covid semptomlar\u0131n\u0131n muhtemelen ABD i\u015fg\u00fcc\u00fc \u00fczerinde "ciddi bir etkisi" olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nAnnals of Clinical and Translational Neurology adl\u0131 t\u0131p dergisinde yay\u0131nlanan \u00e7al\u0131\u015fma, May\u0131s ve Kas\u0131m 2020 aras\u0131nda Northwestern Memorial Hastanesi n\u00f6ro-COVID-19 klini\u011fine ba\u015fvuran 100 hastaya odakland\u0131.\r\n\r\n\u0130Y\u0130LE\u015eMEN\u0130N NE KADAR S\u00dcRECE\u011e\u0130 B\u0130L\u0130NM\u0130YOR\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rman\u0131n yazarlar\u0131, incelen hastalar\u0131n y\u00fczde 81'inde beyin sisi, y\u00fczde 68'inde ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, y\u00fczde 60'\u0131nda uyu\u015fma veya kar\u0131ncalanma, y\u00fczde 59'unda tat kayb\u0131, y\u00fczde\u00a0 55'inde koku kayb\u0131, y\u00fczde 55'inde kas a\u011fr\u0131s\u0131, y\u00fczde\u00a0 47'sinde ba\u015f d\u00f6nmesi, y\u00fczde\u00a0 30'unda bulan\u0131k\u00a0 g\u00f6rme ve y\u00fczde 29'da kulaklar\u0131nda \u00e7\u0131nlama g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Ayr\u0131ca, baz\u0131lar\u0131 beyin sisi, ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 ve ba\u015f d\u00f6nmesinden muzdarip olan hastalar\u0131n, ya\u015fam kalitelerinde ciddi d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\nDi\u011fer taraftan Koralnik, \u00e7al\u0131\u015fmadaki hastalar\u0131n ortalama ya\u015f\u0131n\u0131n 43 oldu\u011funu ve y\u00fczde 70\u2019inin kad\u0131n oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBununla birlikte Koralnik, iyile\u015fme h\u0131z\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde de\u011fi\u015fti\u011fini, baz\u0131 hastalar\u0131n iki ay sonra, bir k\u0131sm\u0131n\u0131n ise dokuz ay sonra iyile\u015fti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n