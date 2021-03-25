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Covid-19’u atlatan gençlerin yüzde 85’inde en az 4 nörolojik sorun görülüyor

25 Mart 2021
Covid-19’u atlatan gençlerin yüzde 85’inde en az 4 nörolojik semptom görülüyor





ABD’li bilim insanları tarafından yapılan ve alanında bir olan çalışma, yeni tip corona virüsü hafif semptomlarla atlatan gençlerin, altı haftadan daha uzun bir süre boyunca en az dört nörolojik semptom aynı anda yaşadığını ortaya koydu. Beyin sisi, bulanık görme, tat ve koku kaybı, karıncalanma, kas ağrısı gibi sorunlardan muzdarip olan kişilerin işe dönmekte sorun yaşadıkları belirtilirken, uzmanlar birçok insan için uzun Covid hastalığının enfeksiyonla ilk karşılaşmalarından çok daha kötü sonuçları olabileceğini vurguladı.





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25 Mart 2021




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