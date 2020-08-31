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Covid-19’da ikinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor

31 Ağustos 2020
covid-19'da ikinci enfeksiyon

ABD’de iki kez Covid’e yakalanan hasta üzerinde yapılan incelemede, virüslerin genetik dizilimleri farklı çıktı. İnceleme aynı zamanda sağlıklı bireylerde bile hastalığın ilkinden daha ağır geçebileceğini de ortaya koydu.


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