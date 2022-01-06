COVID-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan kadın düşük yaptı

Çin’in Xian şehrinde COVID-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Yerel hükümetten yapılan açıklamaya göre, olay nedeniyle hastanenin genel müdürü görevden alındığı, tıp bölümü ile ayakta tedavi kliniği yöneticileri kovuldu.

Yeni yıl günü yaşanan olayda COVID-19 testinin süresi 4 saat önce dolduğu için hastaneye alınmayan hamile kadın dışarıda beklediği sırada kanaması başladı ve bebeğini kaybetti.

Xian Acil Bakım Merkezi ve Xian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı

Yerel hükümetin açıklamasında, olayın toplumda geniş çaplı kaygı uyandırdığını ve derin sosyal etkisi olduğu vurgulanarak, “Hastane kamuoyundan özür dilemeli, çalışma sürecindeki riskleri etkin şekilde ele alıp değerlendirmeli ve tıbbi bakımın en iyi şekilde sürdürülmesi için hastane yönetimini güçlendirmeli.” denildi.

Hükümet ayrıca Komünist Parti Disiplin Komitesince Xian Acil Bakım Merkezi ve Xian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı yapıldığını duyurdu.

Şehir 23 Aralık’tan beri karantinada

13 milyon nüfuslu Şian, yerel kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle 23 Aralık 2021’den bu yana karantina altında bulunuyor. Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021’den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1856’ya ulaştı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve baskı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep oluyor.

Hastanelerde hamileler ve diğer acil durum hastaları için yeşil hatlar açılması, salgın kontrol tedbirlerinin olağan sağlık hizmetlerini aksatmaması için önlemler alınması yönünde çağrılar yapılıyor.