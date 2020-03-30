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Covid-19 tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu

30 Mart 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Liv Hospital Ulus’tan yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart’ta Covid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, “Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir.” denildi.

Fatih Terim’in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle.”



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