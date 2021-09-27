Covid-19 geçiren annelerin sütünde 10 ay boyunca antikor bulunduğu ortaya çıktı

Koronavirüsün enfekte ettiği emziren kadınların sütünde, virüsü nötralize edebilen antikorların 10 ay boyunca salgılanmaya devam ettiği keşfedildi.

Araştırmacılara göre bulgular, emzirmenin bebekleri hastalıktan korumadaki önemli rolünü gözler önüne seriyor.

Çocukların Covid-19’u ağır geçirme riski daha az olsa da bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olduğu durumda hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duyuyor.

ABD’deki Mount Sinai hastanesinde görev alan ve araştırmayı yöneten Dr. Rebecca Powell, “Bu, anne sütüyle beslenen popülasyon” dedi ve ekledi:

O yüzden sütte antikor olup olmadığını, korumanın enfeksiyondan sonra ne kadar sürdüğü veya hangi aşının bebeğinizi de en iyi şekilde koruyacağını bilmek çok önemli bir bilgidir.

Uzmanlara göre anne sütündeki antikorlar, kanda baskın olan ve aşılarla tetiklenen İmmünoglobulin G (IgG) antikorlarından biraz farklı.

Zira anne sütünde ana antikor konumundaki İmmünoglobulin A (IgA), bebeklerin solunum ve bağırsak yollarını kaplayan mukozaya yerleşiyor ve virüslerin vücuda girmesini engelleyebiliyor.

Araştırmacılar daha önce de anne sütünde Sars-CoV-2’ye karşı antikorlar oluştuğunu tespit etmişti. Ancak bunların virüsü nötralize edip edemediği veya enfeksiyondan sonra ne kadar süre boyunca üretildiği belirsizdi.

Powell ve meslektaşları bu soruların yanıtını bulmak için Kovid-19’u atlatan 75 kadından anne sütü örnekleri aldı.