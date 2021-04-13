Covid-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu

PEC’den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde günde ortalama 2,5’ten fazla gazeteci COVID-19’dan hayatını kaybetti.

COVID-19, 1 Mart 2020’den bugüne kadar en az 1060 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 19 ülkede 611 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya’da 17 ülkede 183, Avrupa’da 19 ülkede (Türkiye ve Rusya dahil) 167, Afrika’da 16 ülkede 52 gazeteci ve Kuzey Amerika’da 2 ülkede 47 virüs nedeniyle öldü.

Brezilya’da 172, Peru’da 138, Meksika’da 93, Hindistan’da 63 ve İtalya’da ise 51 gazeteci yaşamını yitirdi.