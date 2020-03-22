Corona virüsüne yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Birçok ünlü ismin corona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Geçen hafta corona virüs testi pozitif çıkan oyuncu Idris Elba’nın eşinde de corona virüs tespit edildi. Idris Elba karantinadayken onu yalnız bırakmayan Sabrina Dhowre’nin göz göre göre virüse yakalanması eleştiri konusu oldu.

SABRINA DHOWRE ELBA

Geçen hafta corona virüse yakalandığını açıklayan Idris Elba’dan sonra eşinin de testi pozitif çıktı. 29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etti. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve “Onunla birikte olmak istedim” diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba’ya bakması için ‘bir eş içgüdüsü’ hissettiğini öne sürdü. Sabrina Dhowre’un göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu oldu.

IDRIS ELBA

Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu Idris Elba kendini karantinaya aldı. 47 yaşındaki oyuncu “İyi hissediyorum ancak virüse maruz kalma olasılığını öğrendiğimden bu yana kendimi izole ettim, karantinaya aldım. Şu ana dek hastalığın hiçbir belirtisi yok. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın, insanlarla mesafenizi koruyun. Sanıyorum böylesi bir durum karşısında en iyi şey şeffaflık. Bölünmüş, bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama şimdi birlik olup birbirimizi düşünme zamanı. Nasıl olduğumu bildirmeye devam edeceğim, sakin ve pozitif kalın” dedi.

DAVID BRYANT

Bon Jovi grubunun klavyecisi ve kurucularından olan David Bryant corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gönderisinde bir haftadır hasta hissettiğini ve bunun üzerine test yaptırdığını söyleyen müzisyen, her gün biraz daha iyi hissettiğini ve hayranlarına endişe etmemeleri gerektiğini söyleyerek pozitif mesajlar verdi.

MAROUANE FELLAINI Kariyerinin büyük bir kısmını Avrupa’da geçrien ancak şimdi Çin’de Shandong Luneng takımında top koşturan Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’de corona virüs çıktı. Çin’de liglerin 18 Nisan’da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart’ta ülkeye dönen futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini’nin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi’nde corona virüse yakalanan ilk isim oldu. Premier Lig’de Everton ve Manchester United’da oynayan futbolcu, 2019’da Çin takımına transfer olmuştu.