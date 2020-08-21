Corona virüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

KURDEŞEN ÇIKARMAK

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

KABARCIKLAR

Su kabarcığı ya da keseli kabarıklıklar yine tüm vücudu etkileyen corona virüs rahatsızlıkarından. Bulgulara göre su kabarcıkları çoğunlukla elde olmak üzere hastalığın ilk zamanlarında görülüyor. Orta şiddette geçecek hastalıklara işaret ettiği ifade ediliyor. DAMARLARDA MAVİLİK

Livedo retikülaris ya da damarların maviye dönüşmesi Covid-19 hastalarında görülen cilt problemlerinden bir diğeri. Cilt morarmış bir görüntüye de sahip oluyor ve ileri yaşlı insanlarda hastalığın sert geçeceğine işaret ediyor. İLTİHABA BAĞLI KIZARIKLIKLAR

Çocuklarda görüldüğü belirtilen bağışıklıkla ilişki bu sorunda çocukların vücutlarında iltihaba bağlı geniş kızarıklıklar görülüyor. Görece daha nadir olduğu belirtilen bu komplikasyonla Covid-19’a yakalandıktan üç ay sonra bile karşılaşmak mümkün. SAÇ KAYBI

Doktorlar ağır geçen corona virüs hastalığının ardından saç dökülmesiyle karşılaştıklarını aktarıyor. Aşırı stresli durumlarda vücudun “önemsiz işlevleri” durdurması nedeniyle saçlar dökülüyor. Hastalık sonrası düzenli demir alımıyla saçların yeniden çıkacağı aktarıldı.