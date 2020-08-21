Corona virüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Yeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sadece solunum yollar\u0131n\u0131 de\u011fil ayn\u0131 zamanda cildi de etkiliyor. Covid-19 ayak parmaklar\u0131ndan kafaya kadar insan derisinde bir tak\u0131m semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yayg\u0131n semptom bulunuyor. \u0130\u015fte yeni tip koronavir\u00fcs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek de\u011fi\u015fiklikler;\r\n\r\n\r\nMAK\u00dcLOPAP\u00dcLER KABARIKLIKLAR\r\nHastalarda en yayg\u0131n g\u00f6r\u00fclen Covid-19'a ba\u011fl\u0131 cilt sorunlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda mak\u00fclopap\u00fcler kabar\u0131kl\u0131klar geliyor. Deri y\u00fczeyinde k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131rm\u0131z\u0131 noktalar \u015feklinde ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\nKIRMIZI G\u00d6ZLER\r\nKonjunktivit olarak da adland\u0131r\u0131lan k\u0131rm\u0131z\u0131 g\u00f6zler corona vir\u00fcse yakalanm\u0131\u015f hastalarda g\u00f6r\u00fclen bir di\u011fer sorun.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCOVID PARMAKLAR\r\nCorona vir\u00fcs parmaklarda geni\u015f \u00e7apl\u0131 deri tahri\u015flerine yol a\u00e7\u0131yor. S\u0131kl\u0131kla ayak parmaklar\u0131nda ve topuklar da g\u00f6r\u00fclse de el b\u00f6lgesinde de ayn\u0131 sorunla kar\u015f\u0131la\u015fmak m\u00fcmk\u00fcn. Covid parmaklar\u0131 y\u00fczey alan\u0131 olarak mak\u00fclopap\u00fcler kabar\u0131kl\u0131klardan daha b\u00fcy\u00fck.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKURDE\u015eEN \u00c7IKARMAK\r\nYeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle g\u00f6r\u00fclen bir di\u011fer cilt problemi de kurde\u015fenler. K\u0131rm\u0131z\u0131 ya da pembe \u015feklinde ortaya \u00e7\u0131kan kurde\u015fen genellikle k\u0131sa s\u00fcreli oluyor. Ancak 10 g\u00fcne kadar s\u00fcrekli kurde\u015fen \u00e7\u0131karman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nKABARCIKLAR\r\nSu kabarc\u0131\u011f\u0131 ya da keseli kabar\u0131kl\u0131klar yine t\u00fcm v\u00fccudu etkileyen corona vir\u00fcs rahats\u0131zl\u0131kar\u0131ndan. Bulgulara g\u00f6re su kabarc\u0131klar\u0131 \u00e7o\u011funlukla elde olmak \u00fczere hastal\u0131\u011f\u0131n ilk zamanlar\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Orta \u015fiddette ge\u00e7ecek hastal\u0131klara i\u015faret etti\u011fi ifade ediliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nDAMARLARDA MAV\u0130L\u0130K\r\nLivedo retik\u00fclaris ya da damarlar\u0131n maviye d\u00f6n\u00fc\u015fmesi Covid-19 hastalar\u0131nda g\u00f6r\u00fclen cilt problemlerinden bir di\u011feri. Cilt morarm\u0131\u015f bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye de sahip oluyor ve ileri ya\u015fl\u0131 insanlarda hastal\u0131\u011f\u0131n sert ge\u00e7ece\u011fine i\u015faret ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130LT\u0130HABA BA\u011eLI KIZARIKLIKLAR\r\n\u00c7ocuklarda g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtilen ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131kla ili\u015fki bu sorunda \u00e7ocuklar\u0131n v\u00fccutlar\u0131nda iltihaba ba\u011fl\u0131 geni\u015f k\u0131zar\u0131kl\u0131klar g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. G\u00f6rece daha nadir oldu\u011fu belirtilen bu komplikasyonla Covid-19'a yakaland\u0131ktan \u00fc\u00e7 ay sonra bile kar\u015f\u0131la\u015fmak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSA\u00c7 KAYBI\r\nDoktorlar a\u011f\u0131r ge\u00e7en corona vir\u00fcs hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 aktar\u0131yor. A\u015f\u0131r\u0131 stresli durumlarda v\u00fccudun "\u00f6nemsiz i\u015flevleri" durdurmas\u0131 nedeniyle sa\u00e7lar d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor. Hastal\u0131k sonras\u0131 d\u00fczenli demir al\u0131m\u0131yla sa\u00e7lar\u0131n yeniden \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n