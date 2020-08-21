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Corona virüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

21 Ağustos 2020
Corona virüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Yeni tip corona virüs salgını sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Covid-19 ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor. İşte yeni tip koronavirüs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek değişiklikler;


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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