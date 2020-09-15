Yaşam

Corona virüsü 20 günde yenen doktor anlattı

15 Eylül 2020
Zeki Kemeç

Eşi ve dört çocuğu ile birlikte corona virüse yakalanan doktor Zeki Kemeç yaşadıklarını, ”Sırt üstü yattığımda ise sanki milyonlarca dikenlerin üzerinde yatıyormuşum gibi canım acıyordu” şeklinde anlattı. Kemeç, soluk almakta zorlandığını, evin içinde iki adım dahi attığında nefesinin kesildiğini de belirtti.


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15 Eylül 2020

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