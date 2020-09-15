Corona virüsü 20 günde yenen doktor anlattı

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, yakalandığı corona virüsü 20 günde yenmeyi başardı.

Corona virüsü ailesine de bulaştıran Kemeç, hastalığı hafife almanın çok büyük bir yanılgı olacağını belirterek, “Virüs akciğerime nüfuz etmişti. İlk başta tatsızlık, iştahsızlık, halsizlik, terleme, bel ve sırt ağrısı yakınmalarım oldu. Daha sonra sırtımın ağrısından yatarken sağa, sola dönemez olmuştum. Eğilmekte zorluk çekiyordum. Sırtüstü yattığımda ise sanki milyonlarca dikenin üzerinde yatıyormuşum gibi canım acıyordu” dedi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, Temmuz ayında corona virüs belirtileri gösterince yapılan PCR testi pozitif çıktı. Ardından belirti gösteren eşi ve çocuklarının da PCR testi pozitif olduğu belirlendi.

”SANKİ MİLYONLARCA DİKEN ÜZERİNDE YATIYORMUŞUM GİBİ”

Evde tedaviye başlayan Kemeç ailesi uzun ve ağrılı bir süreçten sonra corona virüsü yenmeyi başardı. Virüsü hafife almanın çok büyük yanılgı olacağını ifade eden Kemeç, “Virüs akciğerime nüfuz etmişti. İlk başta tatsızlık, iştahsızlık, halsizlik, terleme, bel ve sırt ağrısı yakınmalarım oldu. Daha sonra sırtımın ağrısından yatarken sağa, sola dönemez olmuştum. Eğilmekte zorluk çekiyordum. Sırt üstü yattığımda ise sanki milyonlarca dikenlerin üzerinde yatıyormuşum gibi canım acıyordu” dedi.

‘AYNI EVDE 6 KİŞİ BİRDEN VİRÜS İLE SAVAŞTIK’

Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte corona virüse karşı savaştıklarını belirten Kemeç, “Canımın acısı ikiye katlanmıştı, çünkü aileme benden bulaşmıştı. Hastalığın verdiği sıkıntılara ailemin yaşadığı ağrılar da eklenince belim bükülmüştü. Ben bir doktordum fakat nasıl seyrettiği belli olmayan bir hastalıkla cebelleşiyordum” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

”Bu virüsün en büyük felaketi ise akciğer tutulumudur. Çok yayılım durumunda ise oksijen ve yoğun bakım desteği gerektirir. Soluk almakta sıkıntım vardı ve uyuyamıyordum. Ne aileme ne kendime çare olabiliyordum. Evin içinde iki adım attığımda dahi nefesim daralıyordu. Akciğerimdeki lezyonlar ilerledi mi diye çok korkuyor, endişeleniyordum. Bütün vücudum lime lime ediliyor gibiydi. İlk 10 günden sonra kendimi daha iyi hissettim. Kalp dolaşımın sağlanması ve akciğerlerimin oksijenlenmesi için zor da olsa evin içinde ara ara ufak yürüyüş ve egzersizler yapıyordum. Tatsızlık nedeniyle su ve çay içemiyordum. Bu durum 20 gün kadar sürdü. Etli gıdalara karşı ise tiksinti duyuyordum, fakat sarımsaklı-sumaklı kelle-paça çorba bana iyi gelmişti” diye konuştu.

”HALA NEFES ALIRKEN SIKINTILAR YAŞIYORUM”

Ağrıları varken bile hastalarının aklından çıkmadığını aktaran Kemeç, şunları kaydetti:

“Diyalize bağlı yaşamak zorunda olan bu hastaların virüse yakalanabilme ihtimali dahi çok feciydi. Hastalarımın bana ihtiyacı vardı. Ailem ve hastalarım için kolay pes etmemeliydim. Test sonuçlarım negatif çıkınca hiç beklemeden işe başladım. Bana ihtiyacı olan hastalarıma koştum. Corona virüse atlatmış olmama rağmen hala nefes alırken sıkıntı yaşadığım anlar oluyor. Lütfen herkes çok dikkat etsin. Bana bulaşmaz demeyelim. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini sağlıklı yapalım, sağlığımızdan olmayalım”