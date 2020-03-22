Corona virüste son durum: Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı açıklaması
Corona virüste can kaybı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı açıklaması geldi. DSÖ’nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Bu arada İran’da vaka sayısı 21 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak bin 685 olarak belirtildi. İtalya’da ise ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825’e yükseldi. ABD’de (Covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624’ü, ölü sayısı 260’ı buldu.. Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC’ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.
İTALYA’DA SON DURUM
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bini geçti.
Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da son 24 saatte 793 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 4 bin 825’e yükseldi. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı ise 6 bin 557 artarak 53 bin 578’e çıktı. İyileşen sayısı ise 6 bin 72 olarak açıklandı.
Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bin 69 olarak güncellendi. (“Worldometer” internet sitesi)
Verilere göre, Çin’de 3 bin 261, İran’da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.
Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran’da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi.
İran’daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran’daki en büyük alışveriş merkezi İranmall’ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.
İran’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak bin 556’ya, virüs bulaşanların sayısı ise 966 artarak 20 bin 610’a yükselirken, 7 bin 635 kişi iyileşti.
İspanya’da ise vaka sayısı 4 bin 946 artarak 24 bin 926’ya çıkarken, can kaybı da 324 artarak bin 326 oldu. Covid-19’dan en fazla etkilenen Madrid’de ise ölü sayısı 804, vaka sayısı ise 8 bin 921 olarak açıklandı.
ABD’DE 260 KİŞİ ÖLDÜ
ABD’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624’ü, ölü sayısı 260’ı buldu.
Dünyada Covid-19’un en etkili olduğu ülkelerden ABD’de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Virüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD’deki vaka sayısı 19 bin 624’e, ölü sayısı 260’a ulaştı.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, OHAL tedbirlerini ihlalden son 6 günde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.
Halkın ikinci ya da yazlık evlerine yapacağı seyahatler de yasaklanırken, demir yolu ve göl kenarlarında yiyecek-içecek satan büfeler kapatıldı.
Ürdün’de ise önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Ülkedeki tüm iş yerleri de kapatılacak.
İsviçre’de de son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı bin 273 artarak 6 bin 113’e çıktı. Vaka sayılarında bir günde en fazla artışın yaşandığı ülkede, can kaybı da 58 oldu.
Avusturya’da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 814’e yükselirken, ölü sayısı 8’e çıktı. Ayrıca Çin’den yaklaşık 130 ton tıbbi malzeme getirilmesine başlandı.
Bugün ilk ölüm vakasının yaşandığı Bosna Hersek’te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş üstündekilerin ise gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.
Önceki günden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sırbistan’da, ülke genelindeki tüm kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uluslararası uçuşlarını 1 hafta durdurdu.
Batı Afrika ülkesi Gambiya’daki bir otelde karantinaya alınan 14 kişi kaçtı.
Tunus’ta gelecek pazardan itibaren 4 Nisan’a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.
Sudan’da tüm dini törenler, gösteri ve yürüyüşler, düğünler, sinema ve tiyatro organizasyonları iptal edildi.
Gürcistan’da 21 Nisan’a kadar OHAL ilan edildi. Ülke genelindeki market, benzin istasyonu, postane ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkan insan sayısı da azaldı. Ülkede, tüm devlet kurumları ve bankalar vatandaşlara online hizmet sunmaya başladı.
Özbekistan’da, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, kafe, bilardo ve bilgisayar oyun salonlarının faaliyetleri askıya alındı, düğünler iptal edildi. Ülke genelinde 100’den fazla camide Kur’an-ı Kerim hatim edilerek, salgının ortadan kalkması için dua edildi.