Corona virüste son durum: Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı açıklaması

Corona virüste can kaybı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı açıklaması geldi. DSÖ’nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Bu arada İran’da vaka sayısı 21 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak bin 685 olarak belirtildi. İtalya’da ise ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825’e yükseldi. ABD’de (Covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624’ü, ölü sayısı 260’ı buldu.. Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC’ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.

İTALYA’DA SON DURUM

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da son 24 saatte 793 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 4 bin 825’e yükseldi. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı ise 6 bin 557 artarak 53 bin 578’e çıktı. İyileşen sayısı ise 6 bin 72 olarak açıklandı.

Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bin 69 olarak güncellendi. (“Worldometer” internet sitesi)

Verilere göre, Çin’de 3 bin 261, İran’da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran’da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi.

İran’daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran’daki en büyük alışveriş merkezi İranmall’ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.

Fransa’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 562’ye yükseldi.

Çin’de üçüncü kez “ülke içi kaynaklı” Covid-19 vakası tespit edilmezken, salgının başladığı Vuhan’daki Covid-19 denetim noktaları da kaldırılmaya başlandı. Ülkede, Covid-19 nedeniyle dünden bu yana 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kayıplarının sayısı 3 bin 255’e yükseldi. Çin’de bugüne dek virüs bulaşan sayısı 81 bin 8, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 740 oldu. İran’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak bin 556’ya, virüs bulaşanların sayısı ise 966 artarak 20 bin 610’a yükselirken, 7 bin 635 kişi iyileşti.