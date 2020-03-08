Corona virüste son durum: Bulgaristan’da ilk vaka

Corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 600’e ulaştı, vaka sayısı ise 106 bini geçti. İtalya’da hükümet virüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini karantinaya alacağını duyurdu. Virüs Türkiye’nin sınır komşularından Bulgaristan’a da sıçradı. İran’da ise hayatını kaydebenlerin sayısı 194’e çıktı.

FRANSA’DA ÖLÜ SAYISI 16’A YÜKSELDİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor

Bulgaristan’da ilk vaka Virüs Türkiye’nin sınır komşularından Yunanistan, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın ardından Bulgaristan’a da sıçradı. Ülkede yeni tip corona virüs şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4’ünde virüse rastlandığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Covid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.

İran’da yeni tip corona virüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

Irak’ta virüse karşı önlemlerini artırıyor. Irak Sınır Kapıları Kurumu, virüs ile mücadele kapsamında ülkenin İran’la arasındaki 5 kara sınır kapısının 15 Mart’a kadar kapatıldığını açıkladı. Kararın, Iraklılar dahil tüm yolcuların girişini kapsadığı kaydedildi.

MOLDOVA’DA İLK VAKA Bağdat, salgın nedeniyle şubat ayında İran’dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa, İspanya’dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı. Irak’ta vaka sayısı son verilere göre 56’ya yükselmiş, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Virüs nedeniyle şu ana kadar 233 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da ise Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı.

Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, “İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya’yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak.” diye konuştu. Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Fransa’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’den 16’ya yükseldi. Avrupa’da İtalya’dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vaka sayısının bir günde 14 artarak, 45’e yükseldiğini açıkladı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya’dan Moldova’ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya’dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

Arjantin’de de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat’ta dönen, diyabet yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin corona virüs nedeniyle öldüğü doğrulandı.

Virüsün çıkış noktası Çin’de ise son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Covid-19 vakası saptandı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı. Tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.

Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı.

Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 109’a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca “ithal”olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin’de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63’e yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.