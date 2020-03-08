Corona virüste son durum: Bulgaristan’da ilk vaka
Corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 600’e ulaştı, vaka sayısı ise 106 bini geçti. İtalya’da hükümet virüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini karantinaya alacağını duyurdu. Virüs Türkiye’nin sınır komşularından Bulgaristan’a da sıçradı. İran’da ise hayatını kaydebenlerin sayısı 194’e çıktı.
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Bulgaristan’da ilk vaka
Virüs Türkiye’nin sınır komşularından Yunanistan, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın ardından Bulgaristan’a da sıçradı. Ülkede yeni tip corona virüs şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4’ünde virüse rastlandığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Covid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.
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Bağdat, salgın nedeniyle şubat ayında İran’dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa, İspanya’dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.
Irak’ta vaka sayısı son verilere göre 56’ya yükselmiş, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.