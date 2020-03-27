Dünya

Corona virüse önlem almayan tek ülke: Belarus

27 Mart 2020

Dünya geneli corona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır” sözlerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısı her gün artarken, ülkeler de virüse karşı önlemlerini sıkılaştırmaya çalışıyor. Belarus ise salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.

Ş ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, corona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, “Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır” sözlerini kullanmıştı.

Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, “Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Belarus’un korona virüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da geçtiğimiz günlerde tepkilere yol açmıştı.

Hükümetin salgına yönelik herhangi bir önlem almamasına karşın, başkent Minsk’te vatandaşlar korona virüs endişesi nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Gençler ve çocuklar okullarına gitmek istemiyor. Ülkedeki birçok üniversite de sabah saatlerinde ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derslerini geç saatlere alma kararı aldı.

Belarus’ta 86 kişide corona virüs tespit edilirken, bazı yerel kaynaklar ülkede corona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediğini iddia ediliyor.

FUTBOLU DURDURMUYOR

Kariyerinde Arsenal ve Barcelona başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, Türkiye’de ise Konyaspor ve Gençlerbirliği’nde top koşturan Belaruslu Alexander Hleb ülkesinde liglerin devam etmesini eleştirmiş ve, “NHL ertelendiğinde birçok oyuncu oynamak için Rusya’ya gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da oynamaya devam etmek için Belarus’a gelir, öyle değil mi?” demişti.



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