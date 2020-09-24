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Corona virüse karşı “yüksek etkili” antikor bulundu

24 Eylül 2020
yüksek etkili antikor






Alman bilim insanları, corona virüslü hastalardan elde edilen antikorlardan en etkili olanları izole ederek pasif aşı çalışmalarına başladı. Tedavi ve koruma amaçlı kullanılabilecek aşının hemen etki göstermesi bekleniyor.







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24 Eylül 2020

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